Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurmak istedi.
İhtara uymayan araç, kovalamaca sonucu Yayla Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.