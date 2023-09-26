Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski ilçesine sağlık kompleksi yapılacak.
Babaeski ilçesine sağlık kompleksi yapılacak.
Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık kompleksinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.
Cerit, kompleks içerisinde Babaeski Sağlık Müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından proje onayının gerçekleştirildiğini ifade eden Cerit, yapım işlemleri için ihale izninin tamamlandığını kaydetti.
Cerit, en kısa sürede ihalesinin gerçekleştirilerek yapımına başlamayı hedeflediklerini belirtti.
- Fransızca kursu açılacak
Kırklareli'nde Fransızca kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, Fransızca A1 seviyesi kursu açılacağı bildirildi.
Kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitimi Merkezine müracaat edebileceği belirtildi.
Açıklamada, kursun 22 Ekim'de sona ereceği kaydedildi.
- Uluslararası öğrenci ek kayıtları başladı
Kırklareli Üniversitesinde uluslararası öğrenci ek kayıtları başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, ek kontenjan ile Kırklareli Üniversitesine yerleşen uluslararası öğrencilerin ek kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.
Kesin kayıt işlemlerinin 29 Eylül tarihinde sona ereceği belirtilen açıklamada, kayıtların rektörlük kültür merkezinde alındığı kaydedildi.