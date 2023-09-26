Kırklareli'nde 2 firma "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde Kırklareli'nde faaliyet gösteren 2 firma, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren 2 firma, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2022 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Listede Kırklareli'nden çimento ve tarımsal üretim yapan 2 firmanın da yer aldığını belirten Ilık, söz konusu firmaları tebrik etti.

Ilık, tüm yatırımcıları kente davet etti.