Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici ilk olarak Limanköy, Sislioba, Avcılar ve Sivriler köylerini ziyaret edip muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarında isteklerini dileyen Ekici, tüm köyleri ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Ekici, daha sonra Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş'ı ziyaret edip balıkçılarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican ile ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Vali Ekici, Lüleburgaz ilçesinde Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz'e de ziyaret gerçekleştirdi.