Trakya'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

Edirne Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Görkem Karaduman, baronun önünde yaptığı basın açıklamasında, Denizli Barosu önceki dönem baro başkanlarından avukat Erdal Çam'ın 6 gün önce daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle öldürüldüğünü anımsattı.

Karaduman, geçen yıl yaşadıkları saldırılar sonucu avukat Servet Bakırtaş ve avukat Ersin Arslan'ın öldürüldüğünü, Avukat Asilcan Tuzcu'nun ise gözünü kaybettiğini hatırlattı.

Avukatlara yönelik şiddete her geçen gün yenisinin eklendiğini savunan Karaduman avukatların yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri için bu saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Karaduman, avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak önlem alınmasını istedi.

- Kırklareli

Kırklareli Barosu avukatları da adliye binası önünde bir araya geldi.

Avukat Hakları ve Sorunları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Elif Kay Noyan, baro adına okuduğu açıklamada, avukatlara yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istediklerini bildirdi.

En son yaşanan olayda Muğla Barosu'na kayıtlı Avukat Erdal Çam'ın öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Noyan, Çam'ın altı gün önce, daha evvel davasına da baktığı müvekkili tarafından mesleki faaliyeti nedeniyle katledildiğini vurguladı.

Geçmiş dönemlerde de avukatların farklı nedenlerle darp edildiği, öldürüldüğünü anımsatan Noyan, her gün ve yaşamın her alanında sistematik halde avukata yönelik şiddetin, yaşam hakkına dönük ve can yakıcı kayıpların yaşandığını savundu.

Avukatların her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geldiğini öne süren Noyan, biran önce avukatlara yönelik şiddetin engellenmesi için gerekli adımların atılarak önlem alınmasını istedi.

- Tekirdağ

Tekirdağ Barosu avukatları da saldırıları protesto etmek amacıyla ellerinde pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, burada yaptığı konuşmada, avukatlara gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avukatlara yapılan şiddetin son bulması gerektiğini belirten Gürcün, "Bizlerin üstlendiğimiz davalardan ötürü davanın taraflarıyla özdeşleştirilmesini aslında ne kadar mantıksızca olduğunu anlatıyorsak birileri bunu anlamıyor."dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 2 hafta önce bir meslektaşının şiddet gördüğünü hatırlatan Gürcün, avukatlara yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.