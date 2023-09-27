Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

        Edirne Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Görkem Karaduman, baronun önünde yaptığı basın açıklamasında, Denizli Barosu önceki dönem baro başkanlarından avukat Erdal Çam'ın 6 gün önce daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle öldürüldüğünü anımsattı.

        Karaduman, geçen yıl yaşadıkları saldırılar sonucu avukat Servet Bakırtaş ve avukat Ersin Arslan'ın öldürüldüğünü, Avukat Asilcan Tuzcu'nun ise gözünü kaybettiğini hatırlattı.

        Avukatlara yönelik şiddete her geçen gün yenisinin eklendiğini savunan Karaduman avukatların yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri için bu saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

        Karaduman, avukatlara yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak önlem alınmasını istedi.

        - Kırklareli

        Kırklareli Barosu avukatları da adliye binası önünde bir araya geldi.

        Avukat Hakları ve Sorunları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Elif Kay Noyan, baro adına okuduğu açıklamada, avukatlara yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istediklerini bildirdi.

        En son yaşanan olayda Muğla Barosu'na kayıtlı Avukat Erdal Çam'ın öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Noyan, Çam'ın altı gün önce, daha evvel davasına da baktığı müvekkili tarafından mesleki faaliyeti nedeniyle katledildiğini vurguladı.

        Geçmiş dönemlerde de avukatların farklı nedenlerle darp edildiği, öldürüldüğünü anımsatan Noyan, her gün ve yaşamın her alanında sistematik halde avukata yönelik şiddetin, yaşam hakkına dönük ve can yakıcı kayıpların yaşandığını savundu.

        Avukatların her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geldiğini öne süren Noyan, biran önce avukatlara yönelik şiddetin engellenmesi için gerekli adımların atılarak önlem alınmasını istedi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Barosu avukatları da saldırıları protesto etmek amacıyla ellerinde pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, burada yaptığı konuşmada, avukatlara gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Avukatlara yapılan şiddetin son bulması gerektiğini belirten Gürcün, "Bizlerin üstlendiğimiz davalardan ötürü davanın taraflarıyla özdeşleştirilmesini aslında ne kadar mantıksızca olduğunu anlatıyorsak birileri bunu anlamıyor."dedi.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 2 hafta önce bir meslektaşının şiddet gördüğünü hatırlatan Gürcün, avukatlara yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Çocukluk hayali olan itfaiyecilikte 16 yıldır can kurtarmanın gururunu yaşı...
        Çocukluk hayali olan itfaiyecilikte 16 yıldır can kurtarmanın gururunu yaşı...
        Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler
        Kırklareli Valisi Ekici'den ziyaretler
        Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde 2 firma "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesind...
        Kırklareli'nde 2 firma "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesind...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı