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        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram görevine başladı

        Demirköy Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Bayram görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:34
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        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram görevine başladı
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        Demirköy Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Bayram görevine başladı.

        Yalıhüyük Kaymakamlığı görevinden Demirköy'e atanan Bayram törenle karşılandı.

        Bayram, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumların titizlikle çalışmasını isteyen Bayram, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah hakkıyla görevimiziz yerine getiririz." diye konuştu.

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