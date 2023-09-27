Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Rabia Naçar Çanakcıoğlu'na ziyaretler sürüyor.

Kaymakam Çanakcıoğlu makamında Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile İlçe Müftüsü Hüseyin Uluçınar'ı kabul etti.

Talay, Çanakcıoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Çanakcıoğlu da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Çeltik hasadı kontrolü yapıldı

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöverle hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve personeli çeltik hasadı kontrollerini yaptı.

Doğan, ilçede 108 üreticinin 6 bin 396 dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Hasadın en az kayıpla gerçekleştirilmesi için denetimlerin yapıldığını ifade eden Doğan, hasat süresince denetimlerin süreceğini kaydetti.