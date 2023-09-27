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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:37
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramada 107 litre kaçak içki, 62 bin 740 makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör, 44 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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