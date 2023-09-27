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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'in makamında gerçekleştirilen toplantıya Müftü İbrahim Hamarat, Gençlik ve Spor Müdürü Okan Sert, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Değirmenci ve Nevrar Çakır katıldı.

        Toplantıda, ÇEDES Projesi kapsamında yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kadıköy köyü ile Kofçaz ilçesinin Elmacık köyüne 28 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Kadıköy köyünde 09.00-17.00, Elmacık köyünde ise 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde asfaltlama ve parke taş döşeme çalışmalarını yürütüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Durak Mahallesi'nde 6 cadde ve sokakta çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gerenli, yol bakım ve onarım çalışmalarının diğer mahallelerde de yapılacağını kaydetti.

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