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        Kırklareli'nde "planör" ile uyuşturucu ticareti davasında karar açıklandı

        Kırklareli'nde "planör" ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada, ana dava dosyasından ayrılan 4 sanıktan 2'si, 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:04
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        Kırklareli'nde "planör" ile uyuşturucu ticareti davasında karar açıklandı
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        Kırklareli'nde "planör" ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada, ana dava dosyasından ayrılan 4 sanıktan 2'si, 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Metin S. ve SEGBİS üzerinden de Necati S. katılırken, tutuksuz sanıklar G.B ile S.B'nin gelmedi.

        Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada gelen belgeler okundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        - "İnandığım değerler üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım"

        Sanık Necati S, savunmasında, uyuşturucu ticareti yaptığı için çok pişman olduğunu söyledi.

        Diğer sanık amcası Metin S.'ye uyuşturucu ticaretinde aracılık yaptığını ifade eden Necati S, "İnandığım değerler üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Çok pişmanım tahliyemi talep ederim." dedi.

        Sanık Metin S. ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia ederek beraatını istedi.

        Duruşmada, avukatlar da savunmada bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti" suçundan Metin S. ile Necati S'yi 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmederek tutuklu hallerinin devamına, diğer sanıklar G.B. ile S.B'nin ise beraatına karar verdi.

        - Olay

        Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "Planör" ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 27 Kasım 2022'de düzenlenen operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucunun planörle atıldığı bölgede hayvan ağılı bulunan Metin S'nin içinde skunk maddesi olan bir valizi aldığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmişti.

        Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden Metin S. ile Necati S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, iki şüpheliden uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen G.B. ile S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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