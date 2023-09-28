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        Lüleburgaz'da riskli olduğu tespit edilen pasaj için yıkım kararı alındı

        Lüleburgaz'da kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu tespit edilen bir pasaj için yıkım kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:26
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        Lüleburgaz'da riskli olduğu tespit edilen pasaj için yıkım kararı alındı
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        Lüleburgaz'da kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu tespit edilen bir pasaj için yıkım kararı alındı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yıkım kararı verilen Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki mercan pasajının yıkılması için Lüleburgaz Belediyesince süreç başlatıldı.

        Zabıta ekipleri pasajda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafın tahliyesine yönelik bilgilendirme bulundu.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yürüttüklerini belirtti.

        Olası afetlerde vatandaşların can ve mal varlığına zarar gelmemesi için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, yapılan testler sonucu riskli olduğu tespit edilen 45 yıllık mercan pasajının yıkılacağını bildirdi.

        İlçede riskli 162 binadan 159'unun yıkıldığını aktaran Gerenli, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaları yıkmaya devam ediyoruz. Yeni acılar yaşamamak için akıl ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. "Hazırlıklı olmak hayat kurtarır" anlayışıyla Lüleburgaz'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız."

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