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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:32
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ö. ve E.S. tutuklandı.

        Ekipler, dün Lüleburgaz ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmuş, İran uyruklu 2 düzensiz göçmen ile şüphelileri yakalamıştı.

        E.S'nin üzerinde yapılan aramada 1,28 gram esrar ele geçirilmişti.​​​​​​​

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