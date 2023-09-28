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        Kırklareli'nde 40 çiftlikte atık depolama alanı oluşturuldu

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 40 çiftlikte "atık depolama tesisi"nde biriktirilen gübreler, tarım makineleriyle meralara püskürtülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:58
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        Kırklareli'nde 40 çiftlikte atık depolama alanı oluşturuldu
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 40 çiftlikte "atık depolama tesisi"nde biriktirilen gübreler, tarım makineleriyle meralara püskürtülüyor.

        Kentte farklı tarım teknikleri, hayvancılık faaliyetlerinde yem maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve meraların etkin kullanılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Çevre kirliliğinin önlenmesi, organik üretim modelinin artırılması amacıyla Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Mera Alanlarında Organik ve İnorganik Gübre Uygulaması Demonstrasyon Projesi kapsamında, 300 ve üzeri baş hayvan beslenen 40 çiftlikte, atık depolama alanları oluşturuldu.

        Bu çiftliklerden elde edilen atıklar, gübre haline getirilerek Deveçatağı köyünde 200 dekar mera alanına vidanjörlerle püskürtülüyor.

        Projeyle meralardaki verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. Yaz ve kış dönemlerinde gübrelenecek meralardaki verim incelenecek.

        - "Türkiye örneği olacak diye düşünüyorum"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Canan Şen, AA muhabirine, proje ile organik gübrelerin toprak ve bitki örtüsündeki etkilerini araştırdıklarını söyledi.

        Şen, meralarda verimliliğin artmasıyla yağmur damlacıklarının toprakta kalmasının sağlanacağını belirtti.

        Kuraklığa bağlı olarak tarım alanları gibi meralarda da verim kayıplarının yaşandığını ve bu nedenle projeye önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Toprakta suyu ne kadar çok tutabilirsek bizim için önemli olan bu çünkü artık günümüzde iklim değişiklikleri var, kuraklıkları yaşıyoruz. Toprakta suyu ne kadar muhafaza edebilirse, tutulabilirse bitki örtüsü de o kadar verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Şen, organik gübrelerin bu yararından yola çıkarak projeyi uygulamaya koyduklarını belirterek "Türkiye örneği olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de bu şekilde büyük bir proje daha önce çok gerçekleştirilmedi. Bu da örnek bir proje olacak ve tüm çiftçilerimize tüm Türkiye'deki herkes için örnek proje oluşturacak inşallah." dedi.

        Projenin 2022 Eylül'de başladığını ifade eden Canan Şen, "Projemiz 2024 yılında tamamlanacak. Şu an organik gübreleme ile bir canlılık olduğunu gözlemliyoruz. İlk yıl inşallah yüzde 30 verimin artmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Proje hayvancılık için önemli"

        Prof. Dr. Şen, meralardaki birçok bitkinin kuruduğunu gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Kasım ayına dek meralarda hayvan otlamasına izin veriliyor, kış döneminde ise hayvanlarımızın meralara çıkmalarına yasak getiriyoruz. 'Bitki örtüsü yeniden baharda canlanıp, gelişip daha verimli olsun' diye ama en büyük sorunumuz su problemi maalesef çünkü su olmayınca canlılık olmuyor. Hayvan şimdi kuru bir merada otladığı zaman elde edeceği besin maddeleri çok çok sınırlı. Merada su tuttuğumuzda veya sulama imkanlarımızı devreye sokabilirsek, eğer o yeşilliği sağlayabilirsek hayvancılık için önemli."

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