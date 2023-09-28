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        Kırklareli'nde yavru köpeği eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

        Kırklareli'nde 3 aylık köpek yavrusunu eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:42
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        Kırklareli'nde yavru köpeği eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor
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        Kırklareli'nde 3 aylık köpek yavrusunu eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık F.B, müşteki Ezgi Uvalıoğlu, müşteki avukatı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları katıldı.

        Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık F.B'nin yavru köpeği eziyet ederek öldürmesinin kamera görüntüleri ile sabit olduğu anlaşıldığı gerekçesi ile Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nu kapsamında "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Müşteki Ezgi Uvalıoğlu ifadesinde, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanık F.B ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

        Duruşmada, müşteki ile dosyaya katılma talebinde bulunan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları savunmada bulundu.

        Duruşma 19 Ekim 2023'e ertelendi.

        - Olay

        Tufan Süngü, 1 Nisan'da çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek yavrusunun öldürülmesi üzerine şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli F.B. (26) gözaltına alınmıştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Bu duruma yapılan itiraz ile şüphelinin tutuklanma talebi reddedilirken adli kontrol şartı genişletilmişti. Hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına kararı vermişti.

        Davanın iddianamesinde sanık F.B'nin, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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