"Sahte içkiden ölüm ve yaralama neden olan" sanığa 71 yıla kadar hapis istemi Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianamede 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianamede 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yıldırım tarafından tutuksuz sanık C.Ş. hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş'nin evinde internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol tespit edildiği aktarılan iddianamede sanığın ürettiği sahte içkinin ticaretini de gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanık tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi tüketmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet A. ve Ramazan K'nin Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede metil alkol zehirlenmesi tespit edildiği, Muammer Ö, Ömer E. ve Sedat K'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı bilgisine de yer verildi.

Sanık C.Ş. hakkında "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istendi.