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        Kırklareli'nde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:24
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        Kırklareli'nde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde S.Ö. yönetimindeki 39 M 1978 plakalı minibüs ile H.Ö. idaresindeki 39 TF 642 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü H.Ö. yaralandı.

        H.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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