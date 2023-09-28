Kırklareli'nde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Giriş: 28.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:24
Lüleburgaz ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde S.Ö. yönetimindeki 39 M 1978 plakalı minibüs ile H.Ö. idaresindeki 39 TF 642 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.Ö. yaralandı.
H.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.