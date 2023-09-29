Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Giriş: 29.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:31
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kavşaklarda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 9 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı.