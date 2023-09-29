Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında kabul etti.

Bayram, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gün ise Bayram'a ilçe hakkında bilgi verip belediye çalışmalarını anlattı.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Kadıköy, Geçitağzı ve Arizbaba köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 30 Eylül Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kadıköy ile Geçitağzı köylerinde 09.00-17.00, Arizbaba köyünde 09.30-17.30, Yeni Mahalle'de ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.