Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.