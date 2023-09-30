Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 374 okul servisini denetledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti.

Emniyet kemeri takmanın önemi anlatılarak, servislere biniş ve iniş sırasında yapılması gerekenler personel ve öğrencilere anlatıldı.

Ekipler il merkezinde 374 okul servisini denetledi.

Eğitim öğretim yılının güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında denetimlerin devam edeceği ifade edildi.