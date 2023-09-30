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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:25
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 632 gram esrar, 100 gram skunk ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

        - Hurda araçta çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da hurda panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldırım Mahallesi Küme Evler mevkisinde Kenan Temiz'e ait hurda panelvanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

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