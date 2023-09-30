Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 632 gram esrar, 100 gram skunk ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Hurda araçta çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da hurda panelvanda çıkan yangın söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi Küme Evler mevkisinde Kenan Temiz'e ait hurda panelvanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.