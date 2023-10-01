Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışması sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, GAZDAŞ ekiplerinin Evren Mahallesi'nde gerçekleştirdiği doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özalp, doğal gazı ilçenin tamamına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ekiplerin hızla ana hattı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Özalp, daha sonra servis hatları ve kutulamanın yapılacağını kaydetti.

Altyapı, servis hattı ve kutulamanın sona erdiği bölgelerde ev içi tesisi hazır olan vatandaşların abonelik işlemlerini yapabileceğini dile getiren Özalp, en kısa sürede tüm çalışmaları tamamlamayı istediklerini bildirdi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Dereköy köyü ile Terzidere köyüne 2 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dereköy köyünde 09.00-17.00, Terzidere köyünde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

- Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

İlçede gerek altyapı gerekse hava koşulları nedeniyle bozulan yolların yeniden bakım ve onarım kapsamına alındığını ifade eden Özalp, ekiplerin hummalı şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Özalp, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların ulaşımının daha konforlu hale geleceğini kaydetti.