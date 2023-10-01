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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:42
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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerinin de katıldığı denetimde, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri ve nakil vasıtaları kontrol edildi.

        Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

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