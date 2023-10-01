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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da mesire alanı, spor kompleksi ve sosyal tesisleri düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da mesire alanı, spor kompleksi ve sosyal tesisleri düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

        Pınarhisar Belediyesince Tozaklı köyü yolu üzerinde eski mesire alanına inşa edilen tesisin açılış törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay konuşmasında, ilçede atıl ve kötü görüntüye sahip alanı modern bir tesise dönüştürdüklerini söyledi.

        İçerisinde halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk macera parkuru, paintbal, okçuluk alanları ile piknik alanları inşa ettiklerini ifade eden Talay, vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından açılışı gerçekleştirilen tesisi Vali Ekici ve beraberindekiler tarafından gezildi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dere Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, Pınarhisar'ı yeni baştan inşa ettiklerini söyledi.

        Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları yeni baştan inşa ettiklerini ifade eden Talay, Pınarhisar'ı modern bir ilçe haline getirdiklerini kaydetti.

        Çalışmalara vatandaşların da talep ve isteklerini de değerlendirerek devam ettiklerini belirten Talay, "Asfalt çalışmaları sonrası mahallelerimiz konforlu bir ulaşımın yanı sıra modern bir görünüme de kavuştu. Vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermek için kollarımızı sıvayıp göreve başlamıştık. Artık bu çalışmalarda da sona yaklaşıyoruz." diye konuştu.

        - İtfaiye Haftası

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi.

        İtfaiye Haftası'nın kutlu olmasını dileyen Özalp, itfaiye teşkilatının çok önemli görevi yerine getirdiğini belirtti.

        İtfaiye personelinin vatandaşların can ve mallarını korumak ve kurtarmak için canlarını hiçe saydığını ifade eden Özalp, herkesin kaçtığı yere itfaiye personelinin koşarak gittiğini kaydetti.

        Kutsal görevi yerine getiren itfaiye personelini tebrik eden Özalp, "7 gün 24 saat görevi başında olan gece gündüz ilçemiz ve bizler için çalışan kahraman itfaiye personellerimizin İtfaiye Haftasını kutluyorum." dedi.

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