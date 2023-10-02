Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddia edilen 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir kişinin darbedildikten sonra öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde ormanlık alanda cesedi bulunan Hayri Sever'in (80) öldürülmesiyle ilgili sanıklar S.K, A.S, R.S. ve A.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Vize Cumhuriyet Savcılığınca 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ve olaydan yaklaşık 5 yıl sonra itirafta bulunan S.K'nin, annesinin amcası Hayri Sever'i dayılarıyla birlikte öldürdüğü belirtildi.

Sanık S.K. iddianamedeki ifadesinde, maktul Sever'in olaydan bir hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürerek bunun üzerine maktule karşı husumet beslediğini, olay tarihinde Vize ilçesinde dayısı A.S. ile birlikteyken köye gitmek üzere minibüs bekleyen Sever'e denk geldiklerini, maktulü köye götürmek bahanesiyle araca aldıkları sırada arbede yaşanması üzerine Sofular köyü çöplüğüne götürerek darbederek bayılttıklarını anlattı.

S.K'nin ifadesinde, haber vermesi üzerine diğer dayıları A.S. ve R.S'nin de olay yerine gelip sopalar ile baygın haldeki Hayri Sever'e vurarak öldürdükleri, cesedi Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisine götürerek daha önce kazılmış haldeki çukura gömdükleri itirafı yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı S.K. ile dayıları A.S, R.S. ve A.S, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

- Olay

12 Aralık 2018'de Kırklareli'nin Vize ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisindeki ormanlık alanda çoban tarafından erkek cesedi bulunmasına ilişkin Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, cesedin 26 Kasım 2018'de İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarı yapılan Evrencik köyünden Hayri Sever'e ait olduğu belirlenmişti.

Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra S.K, cumhuriyet savcılığına giderek annesinin amcası Sever'i dayılarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etmiş, bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ile dayıları A.S, R.S. ve A.S, tutuklanmıştı.