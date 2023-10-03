Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, ziyaretlerde bulundu.

Çanakcıoğlu, ilk olarak esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Çanakcıoğlu vatandaşlarında isteklerini dinledi.

Çanakcıoğlu, ardından Koloğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Okul bahçesinde bir grup öğrenci tarafından karşılanan Çanakcıoğlu, ardından öğretmenlerle bir araya geldi.

Çanakcıoğlu, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- "Ulusal Hane Ziyaretleri" devam ediyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli "Ulusal Hane Ziyaretleri"ni sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personelin Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulunup vatandaşların taleplerini dinlediği bildirildi.

Açıklamada hane ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.