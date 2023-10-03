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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:44
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Bayram, ziyarette belediye hizmetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumlar ile işbirliğinde çalışacaklarını belirten Bayram, Demirköy'ü daha da kalkındırmak ve modern bir kent haline getirmek için mesai harcayacaklarını kaydetti.

        Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" Kampanyası

        Vize'de "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" Kampanyası kapsamında öğrencilere bilgi verildi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve beraberindeki teknik personel Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Öğrenciler, gıda kaybı ve israfı önleme konularında bilgilendirildi.

        Gürsu, dünyada büyük bir gıda israfının olduğu belirterek, bunu azaltmak için günlük yaşantıda bir takım önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

        - Doğal gaz çalışması

        Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, GAZDAŞ ekiplerinin Evren Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmaları takip etti.

        GAZDAŞ ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, Evren Mahallesi'ndeki çalışmaların bir hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

        Ekiplerin bir yandan ana hattı oluştururken diğer yandan da servis hatları ve kutulamaları gerçekleştirdiğini ifade eden Özalp, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

        Özalp, doğal gaz altyapısının diğer mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.

        - Trafik yönleri değiştirildi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Kentsel İyileştirme" Projesi kapsamında ticari caddelerde trafik akış yönlerinde de düzenleme yaptıklarını bildirdi.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Pınarhisar'ın daha modern bir ilçe görünümüne kavuştuğunu belirtti.

        Ulaşımda da düzenleme yaparak caddelerin daha aktif ve trafikte akıcılık sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Talay, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Şehit Şeref Avar Caddesi, Gürsel Caddesi, Hükümet Seçme Sokağı'nda trafikte tek yön uygulamasına geçildi. Bu değişiklik esnafımız için harika bir fırsat sunarken, şehir içi trafiği de daha akıcı hale getirecek. Yeni trafik düzenlemelerimiz, hem ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak hem de günlük yaşamınızı daha kolaylaştıracak."

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