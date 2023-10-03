Babaeski'de yüzde 75 hibe destekli 6 bin 470 dekar alanda kanola ekimi yapılacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım arazilerinin daha fazla kullanılmasının hedeflendiği "Kanola Kırklareli'ne Yağ Olsun, Bal Olsun Projesi" kapsamında çiftçilere hibe destekli kanola tohumu dağıtılacak.

Babaeski ilçesinde projeye başvuruda bulunan 87 çiftçi ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen hibe sözleşmesi imza törenine, Kaymakam Levent Elmacıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile çiftçiler katıldı.

Çiftçilere, proje kapsamında 329 paket kanola tohumu verilecek.

- Mevlid-i Nebi Haftası

Kırklareli'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ceza infaz kurumlarında etkinlik yapıldı.

Kırklareli Müftülüğünce E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile kurum müdürleri, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

Demircihalil Köyü İmam Hatibi Mustafa Sarıgül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Müftü Eviş Mevlid-İ Nebi Haftası'nın önemini anlattı.

Programda, hükümlülerden oluşan grup, Mehmet Akif Ersoy'un "Bir gece" şiirini okundu.

Etkinlikte, Siyer-i Nebi sınavına katılarak derece elde eden hükümlülere hediye verildi.