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        Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği, öğrencilere çanta hediye etti

        Pehlivanköy'de öğrencilere Türk Kızılay tarafından çanta hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:55
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        Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği, öğrencilere çanta hediye etti
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        Pehlivanköy'de öğrencilere Türk Kızılay tarafından çanta hediye edildi.

        Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği Koordinatörü Mehmet Gülay Erkol, 50 ilk ve ortaokul öğrencisine çantalarını teslim etti.

        Erkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ını hem tanıtmak, hem de farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Öğrencilere Türk Kızılay'ının büyük bir yardım kuruluşu ve kan bağış merkezi olduğunu anlattıklarını ifade eden Erkol, yardımsever ve paylaşma duygusu yüksek bir nesil yetişmesi için farkındalık oluşturduklarını söyledi.

        Türk Kızılay'ının her alanda varlığını sürdürmesine katkı sağladıklarını dile getiren Erkol, çeşitli etkinlikler ve yardımlar ile 7'den 70'e herkese ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

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