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        Kırklareli Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

        Kırklareli Belediye Meclisi Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:22
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        Kırklareli Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
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        Kırklareli Belediye Meclisi Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

        Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

        Saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kesimoğlu, teröristlerce saldırıyı gerçekleştirmek üzere aracına el konularak öldürülen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a da Allah'tan rahmet diledi.

        Terörün her zaman karşısında olduklarını vurgulayan Kesimoğlu, "Terör nereden gelirse gelsin her zaman karşısındayız. Terörün, akıttığı kanlarda boğulmasını diliyorum. Göreve ilk geldiği günden bu yana terörle mücadelede üstün gayret ve çalışma içerisinde olan İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı yürekten kutluyorum. Hem terörle mücadele, hem de diğer olaylarla mücadele eden bütün görevlilerimize başarı dileklerimizi sunuyorum." diye konuştu.

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

        2024 yılında uygulanacak su ücret ve çeşitli ücret tarifelerinin görüşülmesi plan ve bütçe komisyonuna, vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlar değerlendirilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

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