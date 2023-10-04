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        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:40
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        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Hüseyin S. idaresindeki 39 TS 229 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi Dutluk Sokak'ta Berkan B. yönetimindeki 39 ACT 035 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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