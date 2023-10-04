Lüleburgaz ilçesinde "Balkan Evi" inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, İstasyon Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemede bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gerenli, Balkan Evi'nin geçmişle gelecek arasında bir köprü kuracağını belirtti.

Balkan Evi'nin tamamlandığında bölgedeki Balkan mirasının gün yüzüne çıkarılacağını ifade eden Gerenli, göçmen kültürünü burada yansıtacaklarını kaydetti.

Gerenli, eski fotoğraf, vesika, evrak, kıyafet, mutfak gereçleri, tarım aletleri ve zanaat ekipmanlarının Balkan Evi'nde sergileneceğini bildirdi.

- "Sevgi Mutfağı"ndan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Lüleburgaz Belediyesince 3 yıl önce kurulan "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, "Kimse yatağına aç girmesin" sloganıyla kurulan mutfaktan 3 yılda 349 bin 305 kap sıcak yemeğin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Her gün belediye aşçıları tarafından 3 çeşit yemeğin özenle hazırlandığını ifade eden Gerenli, özel donanımlı kutular ile yemeklerin sıcaklığını kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Gerenli, yemeklerin yapıldığı ürünlerin büyük bir kısmının belediyeye ait tarımsal arazilerden karşılandığını bildirdi.