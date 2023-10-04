Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdı
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bilgin Erdem'in yanı sıra sportif direktör Murat Baytaroğlu, antrenör Hakan Güvençer, kaleci antrenörü Ali Özçelik ve kondisyoner Engin Yılmaz'ın da görevlerinin sona erdiği ifade edildi.
Açıklamada, teknik ekibe kulübe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.