Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdı

        TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bilgin Erdem'in yanı sıra sportif direktör Murat Baytaroğlu, antrenör Hakan Güvençer, kaleci antrenörü Ali Özçelik ve kondisyoner Engin Yılmaz'ın da görevlerinin sona erdiği ifade edildi.

        Açıklamada, teknik ekibe kulübe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaraland...
        Lüleburgaz'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaraland...
        Kırklareli Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
        Kırklareli Belediye Meclisi, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
        Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği, öğrencilere çanta hediye etti
        Türk Kızılay Pehlivanköy Temsilciliği, öğrencilere çanta hediye etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa