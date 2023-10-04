Üniversite öğrencisi evinin kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı

ÖZGÜN TİRAN - Malatya'dan 5 yıl önce üniversite eğitimi için Kırklareli'ne gelen 24 yaşındaki Zehra Taştan, kiraladığı müstakil evin kapısını sahipsiz hayvanlara açtı.

Eğitimi için geldiği kentte bir süre öğrenci yurdunda kalan Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf ikinci öğretim öğrencisi Taştan, 3 yıl önce sahipsiz ve yaralı halde bulduğu kedi ve köpeklerin bakımlarını yapabilmek için ev kiralamaya karar verdi.

Ailesinin yardımı ile Doğu Mahallesi'nde müstakil bir ev kiralayan Taştan, evinin kapısını sahipsiz hayvanlara açtı.

Öğrenim kredisi ile bakıma muhtaç sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılayan Taştan, zamanının büyük bir bölümünü sahipsiz hayvanlara ayırıyor.

Evinin bahçesinde sahipsiz köpekler ile evinde kedileri besleyen Taştan, diğer yandan da eğitimini aksatmamaya çalışıyor.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla AA muhabirine hayvan sevgisini anlatan Taştan, yaklaşık 10 yıl önce memleketi Malatya'da işkence gören bir köpeği sahiplendiği gün hayvan sevgisinin başladığını söyledi.

Hayvan sevgisinin her geçen gün arttığını anlatan Taştan, 2018 yılında üniversite eğitimi için geldiği Kırklareli'nde de sahipsiz hayvanları beslemeye başladığını belirtti.

- Sahipsiz hayvanlara bakmak için eve çıktı

Ailesinin maddi desteği ile 3 yıl önce müstakil bir ev kiraladığını dile getiren Taştan, "Aslında yurtta yemeğimiz hazır, geliyoruz temizliğimiz yapılmış bir vaziyette rahatlık varken ben sırf bu canlılar için bir maceraya atıldım. Burada sayısız cana umut olduk. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Şafak vakti uyandığını ve evinin bahçesindeki hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra oturduğu evin çevresindeki sahipsiz hayvanları beslediğini kaydeden Taştan, günün diğer kalan bölümünde ise özellikle kimsenin gitmediği dezavantajlı bölgelerde bulunan hayvanları beslediğini anlattı.

Ardından evine dönerek bahçesindeki köpekler ile evin içerisindeki kedilerin bakımlarını yaptığını aktaran Taştan, "Akşamüstü olduğunda kampüse geçiyorum, orada da bir sürü baktığım ve kurtardığımız canlılar var. Mama götürüyorum, mama olmadığı zaman emek harcayıp 1-2 saat kampüsün yemekhanesindeki yemekleri topluyorum gönüllü olarak. Onlarla bütün kampüsü besliyorum ardından dersime gidiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Büyük imkansızlıklar ve çaresizlikler içinde umut olmaya çalışıyorum"

Taştan, bu çalışmalarını tamamen gönüllülük esasına göre yaptığının altını çizdi.

En büyük destekçisinin ailesi olduğuna değinen Taştan, "Büyük imkansızlıklar ve çaresizlikler içinde umut olmaya çalışıyorum. Hayattaki tek mutluluğum bu canlara hayat olabilmek, umut olabilmek, hayatlarına dokunabilmek. Benim giderlerimi, kiramı, elektriğimi, suyumu tabii ki ailem karşılıyor. Ben de öğrenim kredimin tamamını bu canlara harcıyorum." dedi.

- Depremde enkazda kalan hayvanları kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir süre haber alamadığı ailesinin yanına evindeki hayvanlarını bakabilecek birini bulduktan sonra yola çıkabildiğini dile getiren Taştan, o süreçte bile hayvanlarını düşündüğünü kaydetti.

Depremde evlerinin yıkılması nedeniyle yaralanan ailesini hastanede bulduğunu ifade eden Taştan, "Malatya'da kendi evimde 4 kedim dahil olmak üzere 38 kedi kurtardım. Onları aldım sonrasında Ankara'ya getirdim. Ankara'da kliniklere dağıttım. Orada ilk bakımları müdahaleleri yapıldı, yuvalandırmalarını yaptım, 4 kedimi aldım Kırklareli'ne döndüm." diye konuştu.

- "Hepsinin bir ismi var"

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Taştan, "Burada 25 köpeğe bakıyoruz. Onun dışında köylere gidiyorum, köylerde kısırlaştırma en büyük problem. Elimden geldiğince orada kısırlaştırmaları yaptırıyorum. 100'ün üzerinde kedi besliyorum sadece bu mahallemde. Büyüttüğüm pek çok çocuğum var. Hepsinin de bir ismi var." şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesapları üzerinden bazı vatandaşların kendisine ulaşarak mama desteğinde bulunduğunu belirten Taştan, tüm hayırseverleri sahipsiz hayvanlara destek olmaya davet etti.