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        DÜZELTME - "Kırklareli'nden kısa kısa" başlıklı haberimizde Sınırkent ve Kırklareli gazetelerinin imtiyaz sahibinin sehven "Özden" olarak yazılan ismi "Şerafettin" olarak düzeltilmiştir.

        Kırklareli'nde hayatını kaybeden Sınırkent ve Kırklareli gazetelerinin imtiyaz sahibi Şerafettin Ural, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:29
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        DÜZELTME - "Kırklareli'nden kısa kısa" başlıklı haberimizde Sınırkent ve Kırklareli gazetelerinin imtiyaz sahibinin sehven "Özden" olarak yazılan ismi "Şerafettin" olarak düzeltilmiştir.
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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden Sınırkent ve Kırklareli gazetelerinin imtiyaz sahibi Şerafettin Ural, son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir kanser tedavisi gören Ural (65), rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ural için Kırklareli Hızırbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ural'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ural'ın cenazesi kent mezarlığına defnedildi.

        Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

        - Yol yapım çalışması

        Demirköy'de yol yapım çalışması sürüyor.

        Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de beton yol çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

        Kış ayları öncesi yol yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Gün, ilçede hayatı kolaylaştırmak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek amacıyla çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

        - Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

        Vize Belediyesince üniversiteye yeni başlayan öğrencilere eğitim desteği verilecek.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Vize ilçesindeki liselerden mezun olarak üniversite eğitimine başlayan öğrencilere maddi destek sağlanacağını belirtti.

        Öğrencilere destek vererek eğitimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildiren Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Mevcut ikameti Vize ilçesi olan ve ilçemizdeki liselerden mezun olarak üniversite eğitimine başlayan öğrencilerimizi destekliyoruz. Vizeli gençlerimizin yanındayız. Başarı sizden destek bizden. Eğitim desteği kapsamında 2 yıllık fakülteye giden öğrencilerimize 2 bin, 3 yıllıklara 3 bin, 4 yıllıklara 4 bin, 5 yıllıklara 5 bin ve 6 yıllıklara ise 6 bin lira destek vereceğiz."

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