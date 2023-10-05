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        Kırklareli'nde motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Kırklareli'nden motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:42
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        Kırklareli'nde motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Kırklareli'nden motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan motosiklet kovalamaca sonucu durduruldu.

        Motosikletteki düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmen işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Motosiklet sürücüsü E.E. "insan kaçakçılığı" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

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