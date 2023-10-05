Kırklareli'nde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eren Karabektaşoğlu yönetimindeki 34 GL 3964 plakalı otomobil Lüleburgaz D-100 kara yolunun 20'nci kilometresinde N.A. yönetimindeki 34 FEY 202 plaka tıra bağlı dorseye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Karabektaşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabektaşoğlu'nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.