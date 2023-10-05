Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 9 günde 1816 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde 9 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1816 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 9 günde 1816 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde 9 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1816 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında 21-29 Eylül tarihlerinde helikopter destekli çalışma yaptı.

        Ekiplerin yakaladığı 1816 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İnsan kaçakçılığında kullanılan bazı araçlara da el konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklarelispor, teknik direktör Taner Araz ile anlaştı
        Kırklarelispor, teknik direktör Taner Araz ile anlaştı
        Kırklareli'nde motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen zanlı...
        Kırklareli'nde motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen zanlı...
        DÜZELTME - "Kırklareli'nden kısa kısa" başlıklı haberimizde Sınırkent ve Kı...
        DÜZELTME - "Kırklareli'nden kısa kısa" başlıklı haberimizde Sınırkent ve Kı...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Üniversite öğrencisi evinin kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı
        Üniversite öğrencisi evinin kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı