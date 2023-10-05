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        Lüleburgaz'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:50
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        Lüleburgaz'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dere Mahallesi, Set Sokak'ta park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

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