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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada yıl içerisinde 121 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Güvenliği tehdit eden, mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan metruk binaların tespit edildiğini ifade eden Gerenli, yıkım çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

        - Hayırsever tarafından yaptırılan derslik açıldı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayırsever kardeşler tarafından Lüleburgaz Anadolu Lisesine yaptırılan dersliğin açılışını gerçekleştirdi.

        Ekici, düzenlenen törende hayırsever Murat Kaz ile Mesut Nedim Kaz'a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

        Hayırseverlerin sayısının artmasının önemli olduğunu ifade eden Ekici, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Ekici, öğrencilerle sohbet etti.

        Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Kırımlı katıldı.

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