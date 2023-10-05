Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı UFUK ERTOP - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, yılın son çeyreğine 1 milyar 588 milyon 118 bin 59 dolarlık ihracatla giriş yaptı.

UFUK ERTOP - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, yılın son çeyreğine 1 milyar 588 milyon 118 bin 59 dolarlık ihracatla giriş yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılı ocak-eylül döneminde 1 milyar 408 milyon 842 bin 47 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da, bu yıl aynı dönem ihracat rakamlarında 179 milyon 276 bin 12 dolar artış yaşandı.

Gelişen ve büyüyen sanayisi ile ulaşım ve taşımacılık imkanları bölgedeki diğer illere göre daha fazla olan Tekirdağ, bölgenin ihracatına önemli katkı sağlıyor.

Tekirdağ'dan 9 ayda 1 milyar 375 milyon 644 bin 9 dolar dış satım yapılırken, Kırklareli'nden 152 milyon 771 bin 35, Edirne'den ise 59 milyon 703 bin 15 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde de Tekirdağ'dan 1 milyar 229 milyon 644 bin 51, Kırklareli'nden 128 milyon 830 bin 38, Edirne'den de 50 milyon 367 bin 58 dolarlık ürün ihraç edilmişti.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 263 milyon 71 bin 19 dolar ile demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 239 milyon 425 bin 90 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri,188 milyon 12 bin 11 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 73 milyon 356 bin 24 dolar iken, Edirne'den de 22 milyon 81 bin 34 dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya Tekirdağ'dan 283 milyon 125 bin 9 dolar, Kırklareli'nden de 17 milyon 781 bin 87 dolarlık dış satıma imza atıldı.

Edirne'nin ise en çok ihracatı gerçekleştirdiği ülke Bosna-Hersek olurken, söz konusu ülkeye 11 milyon 62 bin 36 dolarlık ürün gönderildi.