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        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Dağtaş'tan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:

        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partilerinin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:45
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Dağtaş'tan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partilerinin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Dağtaş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla yapılacak kongrenin AK Parti'ye ve millete hayırlara vesile olmasını diledi.

        AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şiarıyla kurulduğunu vurgulayan Dağtaş, partilerinin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirti.

        Dağtaş, AK Parti'nin eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kadar her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını söyledi.

        Yaklaşık çeyrek asırda 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan AK Parti'nin başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan birinin dinamik kalmayı başarabilmesi olduğunu anlatan Dağtaş, şöyle devam etti:

        "AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Partimizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız."

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