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        Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri bir ayda 26 olaya müdahale etti

        Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda, 26 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:13
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        Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri bir ayda 26 olaya müdahale etti
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        Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir ayda, 26 olaya müdahale etti.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale edilen 18 uyuşturucu, 6 kaçakçılık ve mali olaylarda bazı şüpheliler yakalandı.

        Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 234 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 164 bin 485 kök Hint keneviri 26.25 gram esrar, 355 gram metamfetamin, 104 gram skunk, 29 hap ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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