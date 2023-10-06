Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
Kırklareli'nde geçen ay yapılan trafik denetiminde 305 araç trafikten men edildi, 40 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde geçen ay yapılan trafik denetiminde 305 araç trafikten men edildi, 40 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında 50 bin 470 araç ve sürücünün belgeleri kontrol etti.
Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 960 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 305 araç trafikten men edildi, 40 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Öte yandan ekipler 67 köy ve beldede trafik kuralları konusunda eğitimler düzenledi.