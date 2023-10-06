Kırklareli'nde Türk Kızılay gönüllüleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Türk Kızılay Kırklareli Şubesi gönüllüleri, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi gönüllüleri, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sağlıklı bir yaşam için hareketli yaşamın önemli olduğunu söyledi.

Özellikle gençlerin daha çok sportif faaliyetlerde bulunması gerektiğini anlatan Tucer, bugünde sağlıklı yaşama dikkat çekebilmek için yürüdüklerini hatırlattı.

Tük Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç ise yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gönüllüler gar binasına kadar yürüdü. Katılımcılara yürüyüş sonrası elma ikram edildi.