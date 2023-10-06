Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.
Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada ziyarette Turan'a kent hakkında bilgi verdiğini ifade etti.
Turan'ı kente davet ettiğini belirten Sarıçam, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.
- İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, kursun 9 Ekim Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Kursa katılmak isteyenlerin başvurularının alındığı ifade edilen açıklamada, diğer kurslarında devam ettiği belirtildi.
- Vize Belediye Başkanı Özalp, ziyaretlerde bulundu
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp esnaf ziyaretinde bulundu.
Özalp, esnafları ziyaret edip belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İstekleri de dinleyen Özalp, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.