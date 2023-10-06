Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.

        Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada ziyarette Turan'a kent hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

        Turan'ı kente davet ettiğini belirten Sarıçam, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, kursun 9 Ekim Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

        Kursa katılmak isteyenlerin başvurularının alındığı ifade edilen açıklamada, diğer kurslarında devam ettiği belirtildi.

        - Vize Belediye Başkanı Özalp, ziyaretlerde bulundu

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp esnaf ziyaretinde bulundu.

        Özalp, esnafları ziyaret edip belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        İstekleri de dinleyen Özalp, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Türk Kızılay gönüllüleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için...
        Kırklareli'nde Türk Kızılay gönüllüleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için...
        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri bir ayda 26 olaya müdahale etti
        Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri bir ayda 26 olaya müdahale etti
        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Dağtaş'tan partisinin olağanüstü kongresi ön...
        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Dağtaş'tan partisinin olağanüstü kongresi ön...
        Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı
        Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı