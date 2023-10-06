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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de "100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de "100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Demirköy Belediyesince gerçekleştirilen turnuvada, Velikaspor şampiyon oldu.

        Turnuvada, Demirordu ikinci, Kayaspor ise üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

        Demirköy sentetik çim sahasında düzenlenen tören ile turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

        Törene, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile kulüp yöneticileri katıldı.

        - Doğal gaz çalışmaları

        Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, GAZDAŞ ekiplerince yürütülen çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz ana hat ve servis hattı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Abone bağlantı çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Talay, yaklaşık 10 gün içinde tüm çalışmaların sona ermesini hedeflediklerini kaydetti.

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