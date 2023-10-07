Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kırklareli'nden motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nden motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. adliyeye sevk edildi. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İki gün önce polis ekipleri Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şüphe üzerine üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istemişti.
"Dur" ihtarına uymayan motosikletli, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.
Motosikletteki iki kişiden düzensiz göçmen işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken motosikleti kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi E.E. gözaltına alınmıştı.