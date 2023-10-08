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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına katıldı

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:33
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına katıldı
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına katıldı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İşliyen, Hızırbey Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazında Buluşuyoruz" programına katılarak vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

        İşliyen, namazın ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları dolayısıyla Filistin halkı için dua etti.

        Programda konuşan İşliyen, Filistin'in, Mescid-i Aksa ve çevresinde haklı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, Filistin halkına zafer dileğinde bulundu.

        Her bir Müslümanın hayatını ibadet içerisinde yaşaması gerektiğini dile getiren İşliyen, "Yaşadığımız hayatta esas olan, her geçen günün bizleri biraz daha Allah'a yaklaştırmasıdır. Hayatı güzelleştirmenin en doğru yolu Allah'a iman edip istikamet üzere yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda, vatandaşlara çorba ikram edildi.

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