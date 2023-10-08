Vize'de hibe destekli kanola tohumları çiftçilere teslim edildi

Vize ilçesinde yüzde 75 hibe destekli kanola tohumu dağıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım arazilerinin daha fazla kullanılmasının hedeflendiği "Kanola Kırklareli'ne Yağ Olsun, Bal Olsun" projesi kapsamında hibe destekli kanola tohumları çiftçilere teslim edildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, proje ile ilçede kanola üretiminin artacağını belirtti.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Gürsu, tarımsal üretimin daha da gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Gürsu, projeye müracaat eden üreticilere tohumlarını teslim ettiklerini dile getirerek, projenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.